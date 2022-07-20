Появилось видео ДТП в Башкирии, в котором погибли мужчина и его 17-летняя дочь

Двое пассажиров – отец и его несовершеннолетняя дочь – погибли сегодня в аварии в Дюртюлинском районе. Столкнулись «Лада Гранта» и фургон УАЗ. Момент ДТП заснял видеорегистратор попутного автомобиля.
Судя по кадрам, водитель «Гранты» пошел на обгон в тот самый момент, когда УАЗ совершал левый поворот. Удар был такой силы, что оба автомобиля опрокинулись, легковушку отбросило в кювет.
17-летняя пассажирка «Лады» погибла на месте до приезда медиков. Ее 47-летний папа, который тоже был пассажиром «Лады», чуть позже скончался в больнице.