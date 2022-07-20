Погоня со стрельбой: в Уфе госавтоинспекторы задержали пьяного гонщика

Табельное оружие сегодня пришлось применить сотрудникам ГИБДД в Уфе. Инспектор произвёл несколько предупредительных выстрелов вверх. Однако нетрезвый водитель Daewoo Nexia продолжил движение.

Подозрительный автомобиль был замечен около 4 часов утра на улице Жукова. Но задержать пьяного лихача удалось лишь на автодороге Самара – Уфа – Челябинск. Водитель иномарки повредил дорожные знаки, не смог справиться с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет.