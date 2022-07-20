В Уфе прошел турнир в честь Международного дня шахмат

Сегодня во всем мире отмечается Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ, основанной в этот день в 1924 году. Участники всероссийских соревнований и чемпионатов республики, а также тренеры из Уфы, Стерлитамака и Чишминского района провели его в Уфе за доской на однодневном турнире.

Каждый ход здесь продуман и выверен. Ведь всего один неверный шаг равноценен упущенной победе. В первых турах Арсену Галиеву удалось избежать ошибок. В этот спорт он пришел вслед за братом. Теперь вместе играют на соревнованиях, а за одной доской или нет – решает жребий.

В Международный день шахмат в Уфе провели однодневный турнир в честь 50-летия одного из самых памятных в истории шахмат события – битвы за «мировую корону» выдающихся гроссмейстеров Бориса Спасского и Роберта Фишера. Участие в нем приняли шахматисты в трех возрастных категориях: младше 25 лет, но с рейтингом не ниже 1350, до 50 лет и старше. То есть, по сути, за доской здесь оказались участники республиканских и российских соревнований.

Каждому участнику шахматного турнира предстояло провести 7 туров. Для этого организаторы соревнований выбрали дисциплину блиц.