В Кушнаренковском районе работает «Поезд здоровья»

Почти 6,5 тыс. человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Кушнаренковском районе. В августе планируют выйти на плановую цифру – девять тысяч доз. Сделать прививку можно в районной поликлинике, по деревням колесит мобильный ФАП. В эти дни в район прибыл и «Поезд здоровья». Жители могут пройти флюорографию, маммографию и сдать анализы.