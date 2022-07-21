Жительница Башкирии поверила «сотрудникам банка» и лишилась 100 тысяч рублей

64-летняя жительница Октябрьского обратилась в полицию и сообщила, что лишилась 100 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

По предварительным данным, женщине на телефон поступил звонок от якобы сотрудника банка, которая сообщила, что со счета пенсионерки мошенники из другого региона пытались перечислить деньги на зарубежный счет. После потерпевшую соединили со лже-сотрудником безопасности банка. По его просьбе пенсионерка сообщила свой адрес места жительства и скачала на телефон мобильное приложение якобы кредитной организации.

Загруженное приложение было на иностранном языке. Женщила зашла в приложение, после чего ей поступило три кода, которые она сообщила лже-сотруднице банка. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила списание денег с ее банковской карты. Поняв, что ее обманули, уфимка обратилась в полицию.