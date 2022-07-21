Жительница Башкирии поверила «сотрудникам банка» и лишилась 100 тысяч рублей

64-летняя жительница Октябрьского обратилась в полицию и сообщила, что лишилась 100 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Загруженное приложение было на иностранном языке. Женщила зашла в приложение, после чего ей поступило три кода, которые она сообщила лже-сотруднице банка. Спустя некоторое время потерпевшая обнаружила списание денег с ее банковской карты. Поняв, что ее обманули, уфимка обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Звонившим грозит до 6 лет тюрьмы.