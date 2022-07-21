В Башкирии под окнами жилого дома нашли травмированного 36-летнего мужчину

В Нефтекамске под окнами жилого дома обнаружили травмированного 36-летнего мужчину. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на источник в медицинской сфере.

Фото №1 - В Башкирии под окнами жилого дома нашли травмированного 36-летнего мужчину

Инцидент произошел 20 июля. Мужчину доставили в больницу с травмами, характерными при падении с высоты. Врачи поставили ему диагноз: закрытый левой бедренной кости и перелом костей правой голени.

По предварительным данным, мужчина находился до происшествия в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Дзержинского в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к окну и потерял равновесие.

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали случившегося.

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