В Башкирии под окнами жилого дома нашли травмированного 36-летнего мужчину

В Нефтекамске под окнами жилого дома обнаружили травмированного 36-летнего мужчину. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на источник в медицинской сфере.
Инцидент произошел 20 июля. Мужчину доставили в больницу с травмами, характерными при падении с высоты. Врачи поставили ему диагноз: закрытый левой бедренной кости и перелом костей правой голени.
По предварительным данным, мужчина находился до происшествия в квартире на третьем этаже жилого дома по улице Дзержинского в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к окну и потерял равновесие.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали случившегося.