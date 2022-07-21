В Башкирии бизнесмен выстрелил из пистолета в 40-летнего мужчину

40-летний мужчина вместе с супругой находился на своем садовом участке. Туда вместе с 18-летним сыном подъехал горожанин, который решил разобраться с хозяином участка из-за трубы, которую якобы украли с его надела. Потерпевший пытался объяснить, что участок, с которого он забрал трубу, выглядел заброшенным и не знал, что имущество кому-то принадлежит. Далее в течение разговора между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина ударил ногой 57-летнего. Тот в ответ достал свой зарегистрированный свой официально зарегистрированный травматический пистолет и дважды выстрелил в воздух. 40-летний горожанин попытался отобрать пистолет и в ходе борьбы, по словам подозреваемого, он случайно выстрелил в оппонента.

пресс-служба МВД по РБ