В Башкирии в июне выдача автокредитов выросла на 23,5% от уровня мая

В Башкортостане восстанавливается выдача кредитов на покупку автомобилей после падения в марте. Тогда в республике выдали 710 автокредитов, в апреле - 822, в мае 1 330, а в июне - 1 642, сообщили в Нацбюро кредитных историй.
Башкортостан вошел в ТОП-5 регионов, жители которых взяли больше всего кредитов на покупку транспортных средств. В июне в 30 экономически активных регионах России граждане получили 39 тысяч автокредитов на подержанные и новые авто.
По данным Банки.ру, с 25 марта средняя ставка по автокредитам снизилась на 8,79 процентных пункта и составила 14,85% годовых. Средняя ставка по кредитам на приобретение новых легковых машин составила 15,4% годовых (на 25 марта — 23,9% годовых), подержанных — 15,1% годовых (на 25 марта — 24,71% годовых).
Самые высокие ставки зафиксированы на покупку коммерческого транспорта (автобусы, грузовики, спецтехника): 16,7% - на новые машины (-13,2 п.п. с 25 марта), 16,9% - на подержанные (-14,9 п.п. с 25 марта).
Дальнейшему восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка будет способствовать возобновление в июле государственной программы льготного автокредитования, считают в НБКИ.