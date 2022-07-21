Жителя Уфы будут судить за дачу взятки сотруднику ГИБДД

По версии следствия, обвиняемый, выступая в период с ноября по декабрь 2018 года в качестве посредника, получил от своего знакомого 28 тыс. рублей и передал их сотруднику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ за оказание содействия в получении водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

пресс-служба прокуратуры РБ