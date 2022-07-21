В Уфе за ТЦ «Мега» появится новый микрорайон

В башкирской столице за ТЦ «Мега», где располагается ЖК «Цветы Башкирии», появится новый микрорайон. Региональный Минстрой уже утвердил проект планировки территории. Приказ опубликовали на сайте ведомства.
Запланировано строительство двух жилых районов №1 и №2. Один из них будет сформирован из 5 микрорайонов с примыканием части микрорайона № 5.
Проектом предусмотрено размещение многоквартирных жилых домов, школы на 1720 мест, детских садов на 165 и 195 ребятишек, больницы, детской поликлиники, общественного центра с подземным паркингом, многофункционального торгово-офисного комплекса, автостоянок и так далее.
Фото: Минстрой РБ.