В Уфе за ТЦ «Мега» появится новый микрорайон

В башкирской столице за ТЦ «Мега», где располагается ЖК «Цветы Башкирии», появится новый микрорайон. Региональный Минстрой уже утвердил проект планировки территории. Приказ опубликовали на сайте ведомства.

Запланировано строительство двух жилых районов №1 и №2. Один из них будет сформирован из 5 микрорайонов с примыканием части микрорайона № 5.