В Башкирии в тазу нашли отрубленные конечности

В Зианчуринском районе произошло жуткое убийство. В полицию обратился местный житель, который заявил, что его 57-летний брат, инвалид второй группы, пропал без вести.

Правоохранители начали поиски мужчины. Он проживал в частном доме в деревне Биккужа в одиночестве. Два дня брат не мог связаться с родственником. В ходе осмотра дома пропавшего были обнаружены следы крови.

Во дворе был замечен алюминиевый таз, в котором нашли человеческие конечности. При этом туловища рядом не было. Вскоре в 80 метрах от дома в лесу было найдено тело пропавшего. Мужчина был жестоко убит.

Предполагаемым убийцей стал 31-летний ранее судимый уроженец села Исянгулово. Полгода назад мужчина освободился из мест лишения свободы.

Выяснилось, что подозреваемый, убитый и их 50-летний товарищ проводили вечер за распитием спиртных напитков. Между ними вспыхнул конфликт. 50-летний сосед ушёл из-за ссоры, а хозяин дома и подозреваемый не смогли примириться. В один момент мужчина схватил фрагмент деревянной оконной рамы и 10 раз ударил ею оппонента. Когда инвалид упал без чувств, мужчина ударил его по голове обухом топора. От полученных травм несчастный скончался.

Мужчина решил избавиться от тела. Чтобы было удобнее перетаскивать убитого, он отрубил ему конечности. Подозреваемый спрятал тело и ноги отдельно, а после уехал с соседом в родную деревню.