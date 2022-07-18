«Это историческое событие»: Максим Забелин о значимости музейного комлекса «Шульган-Таш»

В Башкортостане состоялось торжественное открытие музейного комплекса «Шульган-Таш» близ одноименной пещеры в Бурзянском районе. Отличительная черта музея - в России он такой один, аналогов ему нет.
Руководитель администрации Главы Башкортостана Максим Забелин в интервью телеканалу БСТ рассказал о том, что значит новый музей для республики.
Действительно это историческое событие. Еще начиная с 1959 года, когда были открыты рисунки в нашей Каповой пещере – в пещере Шульган-Таш – ученым А.В. Рюминым. Здесь у нас тоже присутствует его экспозиция, которая его жизненный путь рассказывает. В первую очередь, этот музей создавался не только, чтобы передать пещеру, но и действительно сохранить нашу самобытность. В настоящее время на территории пещеры действуют ограничения, и всем желающим одновременно прийти невозможно. Также мы видим здесь экспозиции, представленные в интересной, современной манере подачи, это, в первую очередь, рассчитано на нашу молодежь, на наших подростков, на молодое поколение, которые показывают, как в той или иной степени может влиять человек на природу, на изменения окружающей среды, на воздействие тех или иных антропогенных факторов. Действительно, самое главное, если человек помнит свою историю, он помнит, что делалось не только сейчас, что делалось до него и, соответственно, будет сохранять это для других поколений.Максим Забелин
Забелин отметил, что новый музей смог еще сильнее оживить и без того оживленный туризм в Бурзянском районе.
Мы видим, что данный проект действительно у нас реализовывался давно. В течение последних двух лет здесь проведены были инженерные сети, инфраструктура улучшена, проведена дорога, налажены минимальные вещи, связанные с энергетикой. Энергоснабжение, вода. В наших ближайших планах дальнейшее развитие данной точки притяжения, которая будет рассматриваться не только как для внутреннего туризма в республике, но и внутреннего туризма Российской Федерации. Сегодня мы видим значимость всех гостей с международным участием, которые оценивают вклад ученых Республики Башкортостан в рамках фундаментального года науки Российской Федерации под эгидой ЮНЕСКО и ООН. В дальнейшем, я думаю, что те планы, которые сейчас озвучивали и обсуждали в ходе дискуссии, в ходе подготовки к открытию фундаментального года науки – это будет дальнейшее развитие района, направленное, в первую очередь, на те изюминки и те особенности, которые действительно здесь есть.Максим Забелин