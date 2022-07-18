«Это историческое событие»: Максим Забелин о значимости музейного комлекса «Шульган-Таш»

Действительно это историческое событие. Еще начиная с 1959 года, когда были открыты рисунки в нашей Каповой пещере – в пещере Шульган-Таш – ученым А.В. Рюминым. Здесь у нас тоже присутствует его экспозиция, которая его жизненный путь рассказывает. В первую очередь, этот музей создавался не только, чтобы передать пещеру, но и действительно сохранить нашу самобытность. В настоящее время на территории пещеры действуют ограничения, и всем желающим одновременно прийти невозможно. Также мы видим здесь экспозиции, представленные в интересной, современной манере подачи, это, в первую очередь, рассчитано на нашу молодежь, на наших подростков, на молодое поколение, которые показывают, как в той или иной степени может влиять человек на природу, на изменения окружающей среды, на воздействие тех или иных антропогенных факторов. Действительно, самое главное, если человек помнит свою историю, он помнит, что делалось не только сейчас, что делалось до него и, соответственно, будет сохранять это для других поколений.

Максим Забелин