Президент РАН рассказал об эффекте слияния БашГУ и УГАТУ

Я был позавчера на Уфимском моторостроительном производственном объединении и посмотрел все современные уникальные производства. Наверное, это самый современный мировой уровень в создании компонентов и двигателей для самолетостроения, вертолетостроения. Научно-образовательный комплекс, конечно, должен обеспечить связь, потому вы и кадры готовите для ваших высокотехнологичных предприятий. Вы и наукой занимаетесь здесь. Мы сегодня посмотрели на химфаке несколько лабораторий и очень видна прямая связь науки и образования с промышленностью, потому что вы делаете стеклопластики, характеризуете их, и это сразу идет в дело. В Нефтекамске делаются электробусы, где существенным образом используются те знания, которые вы даете для нашей промышленности. Мы вчера в Шульган-Таш открывали год фундаментальной науки в интересах устойчивого развития. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в других местах, а в Башкортостане – это тоже свидетельство того, что ваш регион становится все более значимым и видимым на карте нашей страны. Знаю о вашем проекте кампуса, даже ходили смотрели, где этот кампус будет расположен. Тоже важное и знаковое событие. То, что это межвузовский кампус, то, что сейчас объединение двух университетов произошло. Нефтяной университет у вас прекрасный, медицинский есть. По всем параметрам ваша республика и Уфа развиваются именно в обеспечение нашего научно-технологического будущего.

Александр Сергеев