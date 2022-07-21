Президент РАН рассказал об эффекте слияния БашГУ и УГАТУ

Главная новость в сфере образования Башкортостана - слияние БашГУ и УГАТУ. Два крупнейших ВУЗа республики будут объединены в один - Уфимский университет науки и технологий.
О том, что это значит для региона и какой даст эффект в ближайшем будущем, в интервью телеканалу БСТ рассказал Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Я думаю, что Башкортостан и Уфа являются территорией, которая может в перспективе стать одной из самых значимых в развитии научно-технологического комплекса нашей страны. Я помню конкурс «Приоритет-2030», когда три ваших башкирских вуза получили специальные гранты. Это действительно выдающийся результат, и то, что у вас сейчас получен грант передовых инженерных школ в УГАТУ – это тоже свидетельство того, что в вас видят научно-технологическую лидирующую территорию в нашей стране. Теперь что дальше. Конечно, помимо привлечения денег нужны организационные перестройки, которые были бы направлены в сторону того, чтобы все эти средства, которые вы умеете и научились привлекать, использовались бы наиболее эффективно. Особенно в наше время, потому что мы сейчас констатируем, что задача обеспечения такого технологического суверенитета упирается, помимо модернизирования логистики и привлечения других поставщиков, в то, что мы должны научиться как можно быстрее наши инновационные цепочки превращения знания в технологии здесь реализовывать. У вас как раз правильное место, потому что у вас и университеты разной направленности, у вас здесь есть замечательные предприятия.Александр Сергеев
Как рассказал Александр Сергеев, ему удалось накануне посетить крупнейшие предприятия республики, от которых он остался в восторге.
Я был позавчера на Уфимском моторостроительном производственном объединении и посмотрел все современные уникальные производства. Наверное, это самый современный мировой уровень в создании компонентов и двигателей для самолетостроения, вертолетостроения. Научно-образовательный комплекс, конечно, должен обеспечить связь, потому вы и кадры готовите для ваших высокотехнологичных предприятий. Вы и наукой занимаетесь здесь. Мы сегодня посмотрели на химфаке несколько лабораторий и очень видна прямая связь науки и образования с промышленностью, потому что вы делаете стеклопластики, характеризуете их, и это сразу идет в дело. В Нефтекамске делаются электробусы, где существенным образом используются те знания, которые вы даете для нашей промышленности. Мы вчера в Шульган-Таш открывали год фундаментальной науки в интересах устойчивого развития. Не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в других местах, а в Башкортостане – это тоже свидетельство того, что ваш регион становится все более значимым и видимым на карте нашей страны. Знаю о вашем проекте кампуса, даже ходили смотрели, где этот кампус будет расположен. Тоже важное и знаковое событие. То, что это межвузовский кампус, то, что сейчас объединение двух университетов произошло. Нефтяной университет у вас прекрасный, медицинский есть. По всем параметрам ваша республика и Уфа развиваются именно в обеспечение нашего научно-технологического будущего. Александр Сергеев