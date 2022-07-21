Александр Сергеев рассказал о роли Башкортостана в развитии инноваций

В связи с последними событиями в мире Россия стоит на пороге научно-технологического суверенитета. Стране нужен невероятный рост развития собственных технологий, а Башкортостан в этой цепочке станет пилотным регионом.
Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал Президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, главное мировое соревнование сейчас идет отнюдь не за обеспечение военного паритета.
Мы констатируем, и все это понятно, цели ясны, что нас хотят ограничить, оградить от высоких технологий. Технологический занавес. Совершенно ясно, что соревнование в мире идет сейчас не за обеспечение военного паритета, потому что он обеспечен, мы в этом отношении должны быть спокойны. Речь идет о соревновании за лидерство технологическое. Там были технологии, наука, понятно, что просто так технологии на пустом месте не рождаются. Сейчас, когда мы говорим об этом технологическом занавесе, конечно, первое, и это мы все понимаем, нужно сделать так, чтобы наши предприятия не остановились. Потому что мы жили в совершенно других условиях международного разделения труда и ничего, казалось бы, страшного не было, что какие-то компоненты для того же самого электробуса приезжают из другой страны, одни из третьей страны. Весь мир так живет. Никто в одном месте всё не производит. Это международное разделение труда, но поскольку нас сейчас ограждают от этого международного разделения труда, то встает вопрос – либо мы действительно должны обеспечить какой-то параллельный импорт для того, чтобы обеспечить наши производственные цепочки и не остановить наши фабрики и заводов.Александр Сергеев
Александр Сергеев отметил, что в Башкортостане руководством республики все подготовлено для технологического прорыва.
Сейчас огромное внимание правительство этому уделяет, но дальше видно, что мы действительно должны в значительно большем числе случаев, чем сейчас, опираться на наши собственные знания и умения разрабатывать наши технологии. Это как раз технологический суверенитет, о котором мы говорим. Уфа, Башкортостан – это важный пилотный регион, в котором все подготовлено, чтобы реализовывать инновационные цепочки быстро и эффективно. Вижу, что есть со стороны руководства республики желание это делать. Есть много интересных примеров, с ковидного времени. Эти замечательные госпитали, которые вы сумели быстро разработать, сделать и поставить на территории республики и в других местах. Это как раз то, как могут быстро решаться задачи, если есть приоритет для того, чтобы эту задачу решить. Это очень важно, я считаю. Александр Сергеев