В Уфе утечка оставила без воды детский дом и многоэтажки

В Уфе вновь произошла коммунальная авария. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Уфаводоканала».
На улице Мушникова у дома №4 произошла утечка на транзитном водопроводе. На месте инцидента ведутся ремонтные работы. Без холодной воды на это время остались семь многоквартирных домов, детский дом и детский сад.
Без холодного водоснабжения временно останутся следующие объекты:
ул. Мушникова, 2, 2/1, 4, 10 — жилые дома;
ул. Транспортная, 30/3, 30/4, 30/5 — жилые дома;
ул. Транспортная, 28/3 — детский сад № 216;
ул. Транспортная, 28/4 — детский дом.