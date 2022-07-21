В Башкирии зарегистрировали две смерти из-за переработок

29 марта в Уфе 63-летняя кондуктор автобуса №39 почувствовала себя плохо. Водитель тут же вызвал скорую помощь, однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастной. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причина смерти – хроническая ишемическая болезнь сердца. Было установлено, что женщина без личного согласия работала сверхурочно. В 2021 году она отработала 900 лишних часов, а в 2022 – 200. При этом максимальная норма не более 120 часов для данной работы. Также было выявлено, что женщина девять дней подряд работала без выходных.