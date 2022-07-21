В Уфе обсудили перспективы развития общества «Трудовые резервы»

По его итогам были определены следующие задачи в реализации республиканской политики в сфере физической культуры и массового спорта на предприятиях: создание физкультурно-спортивных клубов по месту работы, внедрение проектов «Производственная гимнастика. Перезагрузка» фитнес-зала онлайн «Трансформация», формирование и участие команд в корпоративных играх общества «Трудовые резервы», а также развитие массового любительского спорта с учетом современных спортивных стандартов.