Известный диджей из Уфы погиб во время спецоперации на Украине

Сегодня, 21 июля, в Уфе прошла церемония прощания с 34-летним Азатом Шакировым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание "Мой Башкортостан".

Ранее Азат Шакиров служил в войсках спецназначения, а во время СВО вступил в ряды добровольцев. Ему оставался месяц до окончания контракта и возвращения домой.

Азат Шакиров был известным в клубной среде как DJ Mongol. Он начал выступать в 2004 году - его сеты отлично сопровождали громкие вечеринки.

Многим он запомнился как веселый и дружелюбный парень, который любит и делает хорошую музыку.