Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Слияние двух крупнейших вузов республики - БашГУ и УГАТУ - стало одной из самых главных новостей года в республике. Учебные заведения объединятся в Уфимский университет науки и технологий.

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что объединение двух вузов приведет к появлению в России нового мощного серьезного ядра научной мысли, образовательного процесса и технологий.

Как изменится образовательный процесс и научно-исследовательская работа в новом учебном заведении? Как объединение вузов отразится на студентах и преподавателях? Каковы перспективы у высшей школы Башкортостана и соответствует ли ее уровень современным вызовам?

На эти и другие вопросы в прямом эфире на телеканале ответили приглашенные эксперты и руководители башкирских вузов. Гостями студии стали советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки Руслан Казыханов, исполняющий обязанности ректора БашГУ Вадим Захаров и проректор по учебной работе УГАТУ Алексей Елизарьев.

Процесс слияния вузов обсуждался долго, решение принято. Какие этапы пришлось преодолеть на пути к слиянию?

Это историческое событие. Глава региона понимает, что нам нужен крупный университет. Вся его позиция заключалась в том, чтобы создать такой университет. Было решено в рамках Евразийского НОЦ создать университет, Президент России поддержал это решение. Этапы были разные. Первое: доказать нужность такого университета. Второе: убедить преподавательский состав, студентов в благородности целей слияния, накачать новый университет ресурсами. Надо понимать, что это не слияние ради слияния.

Было много споров и обсуждений. Один из главных аргументов сторонников слияния - это важно, чтобы выжить в глобальной конкуренции. Насколько этот аргумент действителен?

Все структуры в системе высшего образования находятся в конкурентной среде. Это конкуренция за умы, таланты. В этой борьбе необходимо иметь преимущество. Теперь на протяжении как минимум 10 лет наконец есть окно возможностей. Путем создания крупного университета Башкортостан будет входить в пятерку сильнейших научно-образовательных точек страны. Это возможность междисциплинарных исследований. Начнется переход к элитным направлениям подготовки, подготовка квалифицированных кадров будет опираться на фронтирные научные исследования и их внедрение в производство.

УГАТУ - университет с давними традициями, какие настроения царят сейчас в коллективе в связи со слиянием с БашГУ и какие шаги предполагается сделать?

Настроение в университете рабочее. К этому процессу подошли с принятием и пониманием. В УГАТУ создавали новые кафедры и образовательные программы. Такое слияние станет логичным шагом на пути к трансформации.

Что изменится для абитуриентов в этом году?

Особенность приемной кампании в 2022 году лишь в том, что она идет одновременно с процедурой слияния. Все ребята поступают каждый в свой университет, но учебу начнут уже как студенты Уфимского университета науки и технологий. В дипломе у них будет написано, что поступили они в БашГУ или УГАТУ, а закончили Уфимский университет науки и технологий. И в этом тоже есть свое преимущество. Все сроки приема были заранее синхронизированы, поэтому сложностей нет никаких.

Что будет с кафедрами и дисциплинами, которые дублируют друг друга в обоих вузах? Например, в сфере робототехники.

Риска никакого нет. Направления у кафедр, как правило, разные. Например, конкретная кафедра может готовить специалистов для отдельной компании. Наоборот, штаты будут увеличены, работа найдется каждому. Можно готовить и прикладных специалистов, если говорить о сфере IT. А если говорить о реорганизации, то сами специалисты выберут траекторию дальнейшего движения.

Гуманитарные дисциплины. В БашГУ и УГАТУ есть дублирующие кафедры: как будет строиться работа по реорганизации таких кафедр и дисциплин?

Прежде всего на этапе формирования нового университета никаких ущемлений прав работников и студентов не будет. Поэтому формирование сквозных кафедр, интеграция факультетов будут сделаны в процессе развития университета. Контингент уменьшаться не будет даже при дублировании функций, не стоит забывать про специфику той или иной дисциплины.

Возможно ли слияние факультетов из обоих университетов?

Если это будет обоснованно и аргументированно, то такое решение будет принято. По определению это станет здравым шагом по улучшению показателей.

Кто станет ректором нового университета?

Это будет гражданин Российской Федерации старше 30 лет. Поначалу назначат исполняющего обязанности, а потом проведут выборы. По уставу ректор - выборная должность, которая избирается путем тайного голосования среди сотрудников и обучающихся. Необходимо набрать большее количество голосов.

Какова будет роль гуманитарных дисциплин в новом университете?

По доле контингента студентов по республике цифры такие: 80% - математика и естественные науки, 40% - инженерные специальности, 70% - гуманитарные направления. Сейчас главная задача - создать междисциплинарность. Например, при подготовке инженеров нужно добавить гуманитарной направленности. Поэтому у нового университета большие планы на создание “стыков” между направлениями.

Сохранятся ли бюджетные места на дублирующих направлениях?

Да. Количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год уже установлено приказом Министерства науки и высшего образования. Если человек поступает сейчас в БашГУ на бюджет, то также он будет учиться и в новом университете.

Сохранится ли военная кафедра в новом университете?

Да, сохранится. Будут лишь решены необходимые организационные вопросы. Соответствующий департамент Минобрнауки должен разработать новый регламент с Минобороны.

Военно-учебный центр УГАТУ готовит определенные специальности. Изменится ли номенклатура в новом вузе?

Это должны решать в Минобороны. Логично, когда появляется цикл новых направлений, должны появиться и дополнительные бюджетные места в военном учебном центре.

Каким образом предполагается развивать самые сильные направления УГАТУ?

Это произойдет благодаря проекту передовой инженерной школы. Это партнеры УГАТУ: ОДК-УМПО, КАМАЗ, “Газпром” и многие другие. Этот проект направлен на подготовку кадров новой формации. Это подразумевается в дополнительном финансировании, на все 30 школ в России направлено 30 миллиардов рублей. Амбиции нового университета - дать возможность преподавателям заниматься наукой и довести эту цифру до 50% от общего числа сотрудников.

А что будет с контрольными цифрами приема?

Однозначно снижаться это количество не будет. Ожидается, что количество бюджетных мест для Уфимского университета будет увеличиваться.

Изменятся ли стипендии?

Планируется новая система поддержка студентов, в том числе и высокобалльников. Проще говоря, этот фонд будет расширен.

Каковы перспективы развития студенческого кампуса?

Уже на следующей неделе будет подана заявка в Правительство России. До 1 сентября будет получен ответ, а уже в следующем году планируется выйти на строительную площадку.

Какие топ-3 преимущества нового вуза?

Первое: здесь полностью будет собрана вся высшая наука республики. У Башкортостана появились амбиции. С регионом стали иначе говорить на федеральном уровне. Второе: Башкортостан не боится серьезных трансформационных процессов. Это не проект на несколько лет. Результаты будут видны через 30-40 лет. Третье: развитие нашей республики. В регионе будет комфортно жить, учиться и работать.

Почему кампус будет расположен в центре города?

Есть разные подходы. С одной стороны, это отдельная территория, но с другой стороны, в этой точке надо собрать и преподавателей, и студентов. Потому выбрано место в центре города, это хорошая локация для расположения кампуса. Презентацию кампуса на ПМЭФ восприняли положительно. Сначала не планировалось, что на презентацию кампуса придет вице-премьер Правительства России, но он пришел, и ему понравилось. В новом кампусе появится в том числе и пространство для предпринимателей.

Как слияние отразится на Стерлитамакском филиале БашГУ и вообще на филиалах университетов?

У нового университета будет 6 филиалов: два существующих от УГАТУ (Ишимбай, Кумертау) и четыре от БашГУ (Бирск, Нефтекамск, Стерлитамак и Сибай).

Повлияет ли слияние на взаимодействие УГАТУ и ОДК-УМПО?

Нет. Синергия от слияния двух университетов поднимет это взаимодействие на более высокий уровень. Дипломы выпускников будут признавать и дальше, новых специалистов будут рады принять на работу.

Что будет 1 сентября?