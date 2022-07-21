Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Слияние двух крупнейших вузов республики - БашГУ и УГАТУ - стало одной из самых главных новостей года в республике. Учебные заведения объединятся в Уфимский университет науки и технологий.

Фото №1 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Радий Хабиров, в свою очередь, отметил, что объединение двух вузов приведет к появлению в России нового мощного серьезного ядра научной мысли, образовательного процесса и технологий.

Как изменится образовательный процесс и научно-исследовательская работа в новом учебном заведении? Как объединение вузов отразится на студентах и преподавателях? Каковы перспективы у высшей школы Башкортостана и соответствует ли ее уровень современным вызовам?  

На эти и другие вопросы в прямом эфире на телеканале ответили приглашенные эксперты и руководители башкирских вузов. Гостями студии стали советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки Руслан Казыханов, исполняющий обязанности ректора БашГУ Вадим Захаров и проректор по учебной работе УГАТУ Алексей Елизарьев. 

Процесс слияния вузов обсуждался долго, решение принято. Какие этапы пришлось преодолеть на пути к слиянию?

Это историческое событие. Глава региона понимает, что нам нужен крупный университет. Вся его позиция заключалась в том, чтобы создать такой университет. Было решено в рамках Евразийского НОЦ создать университет, Президент России поддержал это решение. Этапы были разные. Первое: доказать нужность такого университета. Второе: убедить преподавательский состав, студентов в благородности целей слияния, накачать новый университет ресурсами. Надо понимать, что это не слияние ради слияния. 

Фото №2 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Было много споров и обсуждений. Один из главных аргументов сторонников слияния - это важно, чтобы выжить в глобальной конкуренции. Насколько этот аргумент действителен?

Все структуры в системе высшего образования находятся в конкурентной среде. Это конкуренция за умы, таланты. В этой борьбе необходимо иметь преимущество. Теперь на протяжении как минимум 10 лет наконец есть окно возможностей. Путем создания крупного университета Башкортостан будет входить в пятерку сильнейших научно-образовательных точек страны.  Это возможность междисциплинарных исследований. Начнется переход к элитным направлениям подготовки, подготовка квалифицированных кадров будет опираться на фронтирные научные исследования и их внедрение в производство. 

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Фото №3 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

УГАТУ - университет с давними традициями, какие настроения царят сейчас в коллективе в связи со слиянием с БашГУ и какие шаги предполагается сделать?

Настроение в университете рабочее. К этому процессу подошли с принятием и пониманием. В УГАТУ создавали новые кафедры и образовательные программы. Такое слияние станет логичным шагом на пути к трансформации.

Фото №4 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Что изменится для абитуриентов в этом году?

Особенность приемной кампании в 2022 году лишь в том, что она идет одновременно с процедурой слияния. Все ребята поступают каждый в свой университет, но учебу начнут уже как студенты Уфимского университета науки и технологий. В дипломе у них будет написано, что поступили они в БашГУ или УГАТУ, а закончили Уфимский университет науки и технологий. И в этом тоже есть свое преимущество. Все сроки приема были заранее синхронизированы, поэтому сложностей нет никаких. 

Что будет с кафедрами и дисциплинами, которые дублируют друг друга в обоих вузах? Например, в сфере робототехники. 

Риска никакого нет. Направления у кафедр, как правило, разные. Например, конкретная кафедра может готовить специалистов для отдельной компании. Наоборот, штаты будут увеличены, работа найдется каждому. Можно готовить и прикладных специалистов, если говорить о сфере IT. А если говорить о реорганизации, то сами специалисты выберут траекторию дальнейшего движения. 

Гуманитарные дисциплины. В БашГУ и УГАТУ есть дублирующие кафедры: как будет строиться работа по реорганизации таких кафедр и дисциплин?

Прежде всего на этапе формирования нового университета никаких ущемлений прав работников и студентов не будет. Поэтому формирование сквозных кафедр, интеграция факультетов будут сделаны в процессе развития университета. Контингент уменьшаться не будет даже при дублировании функций, не стоит забывать про специфику той или иной дисциплины. 

Фото №5 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Возможно ли слияние факультетов из обоих университетов?

Если это будет обоснованно и аргументированно, то такое решение будет принято. По определению это станет здравым шагом по улучшению показателей. 

Кто станет ректором нового университета?

Это будет гражданин Российской Федерации старше 30 лет. Поначалу назначат исполняющего обязанности, а потом проведут выборы. По уставу ректор - выборная должность, которая избирается путем тайного голосования среди сотрудников и обучающихся. Необходимо набрать большее количество голосов. 

Фото №6 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Какова будет роль гуманитарных дисциплин в новом университете?

По доле контингента студентов по республике цифры такие: 80% - математика и естественные науки, 40% - инженерные специальности, 70% - гуманитарные направления. Сейчас главная задача - создать междисциплинарность. Например, при подготовке инженеров нужно добавить гуманитарной направленности. Поэтому у нового университета большие планы на создание “стыков” между направлениями. 

Сохранятся ли бюджетные места на дублирующих направлениях?

Да. Количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год уже установлено  приказом Министерства науки и высшего образования. Если человек поступает сейчас в БашГУ на бюджет, то также он будет учиться и в новом университете. 

Фото №7 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Сохранится ли военная кафедра в новом университете?

Да, сохранится. Будут лишь решены необходимые организационные вопросы. Соответствующий департамент Минобрнауки должен разработать новый регламент с Минобороны. 

Военно-учебный центр УГАТУ готовит определенные специальности. Изменится ли номенклатура в новом вузе?

Это должны решать в Минобороны. Логично, когда появляется цикл новых направлений, должны появиться и дополнительные бюджетные места в военном учебном центре. 

Каким образом предполагается развивать самые сильные направления УГАТУ?

Это произойдет благодаря проекту передовой инженерной школы. Это партнеры УГАТУ: ОДК-УМПО, КАМАЗ, “Газпром” и многие другие. Этот проект направлен на подготовку кадров новой формации. Это подразумевается в дополнительном финансировании, на все 30 школ в России направлено 30 миллиардов рублей. Амбиции нового университета - дать возможность преподавателям заниматься наукой и довести эту цифру до 50% от общего числа сотрудников. 

А что будет с контрольными цифрами приема?

Однозначно снижаться это количество не будет. Ожидается, что количество бюджетных мест для Уфимского университета будет увеличиваться.

Изменятся ли стипендии? 

Планируется новая система поддержка студентов, в том числе и высокобалльников. Проще говоря, этот фонд будет расширен. 

Фото №8 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Каковы перспективы развития студенческого кампуса?

Уже на следующей неделе будет подана заявка в Правительство России. До 1 сентября будет получен ответ, а уже в следующем году планируется выйти на строительную площадку. 

Какие топ-3 преимущества нового вуза?

Первое: здесь полностью будет собрана вся высшая наука республики. У Башкортостана появились амбиции. С регионом стали иначе говорить на федеральном уровне. Второе: Башкортостан не боится серьезных трансформационных процессов. Это не проект на несколько лет. Результаты будут видны через 30-40 лет. Третье: развитие нашей республики. В регионе будет комфортно жить, учиться и работать.

Почему кампус будет расположен в центре города?

Есть разные подходы. С одной стороны, это отдельная территория, но с другой стороны, в этой точке надо собрать и преподавателей, и студентов. Потому выбрано место в центре города, это хорошая локация для расположения кампуса. Презентацию кампуса на ПМЭФ восприняли положительно. Сначала не планировалось, что на презентацию кампуса придет вице-премьер Правительства России, но он пришел, и ему понравилось. В новом кампусе появится в том числе и пространство для предпринимателей. 

Как слияние отразится на Стерлитамакском филиале БашГУ и вообще на филиалах университетов?

У нового университета будет 6 филиалов: два существующих от УГАТУ (Ишимбай, Кумертау) и четыре от БашГУ (Бирск, Нефтекамск, Стерлитамак и Сибай). 

Фото №9 - Слияние БашГУ и УГАТУ: ответы на главные вопросы

Повлияет ли слияние на взаимодействие УГАТУ и ОДК-УМПО?

Нет. Синергия от слияния двух университетов поднимет это взаимодействие на более высокий уровень. Дипломы выпускников будут признавать и дальше, новых специалистов будут рады принять на работу. 

Что будет 1 сентября?

Ожидается объединенная линейка для обоих университетов. Будет большой праздник для коллективов. Возможно, уже тогда будет презентован образ нового университета. 

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