Радий Хабиров рассказал, как продвигается строительство уфимского хосписа

Хоспис – это всегда особая история. Это место, где мы даём возможность нуждающимся жителям получить надлежащий уход. Если ты тяжело, смертельно болеешь, у родителей и родственников есть возможность побыть рядом, отдохнуть от забот. Поэтому мы стараемся создать здесь комфортные условия – внешнюю эстетику, хорошую отделку, полноценное функциональное наполнение. Мы сделали бассейн, внутри два зимних сада. Здесь должно быть хорошо и удобно тем, кто волею судьбы получил тяжёлые заболевания.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан