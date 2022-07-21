Радий Хабиров рассказал, как продвигается строительство уфимского хосписа

Глава Башкирии сегодня посетил строящийся уфимский хоспис. Учреждение возводится, чтобы взрослые и дети с неизлечимыми заболеваниями имели возможность получить паллиативную помощь. Как отметил руководитель региона, хоспис в Уфе – первый в стране такого масштаба.

На площадке завершили возведение зданий, смонтировали газовую котельную, а также часть инженерных сетей отопления, электро- и водоснабжения. Строители продолжают внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Глава Башкортостана осмотрел помещения нового объекта, ознакомился с вариантами внешней и внутренней отделки. Радий Хабиров поблагодарил всех меценатов, оказавших поддержку в строительстве хосписа, и отметил, что республика очень нуждается в подобном учреждении.

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Хоспис – это всегда особая история. Это место, где мы даём возможность нуждающимся жителям получить надлежащий уход. Если ты тяжело, смертельно болеешь, у родителей и родственников есть возможность побыть рядом, отдохнуть от забот. Поэтому мы стараемся создать здесь комфортные условия – внешнюю эстетику, хорошую отделку, полноценное функциональное наполнение. Мы сделали бассейн, внутри два зимних сада. Здесь должно быть хорошо и удобно тем, кто волею судьбы получил тяжёлые заболевания.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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