Радий Хабиров рассказал, как продвигается строительство уфимского хосписа

Глава Башкирии сегодня посетил строящийся уфимский хоспис. Учреждение возводится, чтобы взрослые и дети с неизлечимыми заболеваниями имели возможность получить паллиативную помощь. Как отметил руководитель региона, хоспис в Уфе – первый в стране такого масштаба.
На площадке завершили возведение зданий, смонтировали газовую котельную, а также часть инженерных сетей отопления, электро- и водоснабжения. Строители продолжают внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Глава Башкортостана осмотрел помещения нового объекта, ознакомился с вариантами внешней и внутренней отделки. Радий Хабиров поблагодарил всех меценатов, оказавших поддержку в строительстве хосписа, и отметил, что республика очень нуждается в подобном учреждении.