Эксперты и руководство БашГУ и УГАТУ рассказали о целях объединения вузов

Это даст увеличение бюджетных мест, это даст повышение качества образования за счет максимальной интеграции учебной деятельности с наукой и производством. И как высказался президент РАН, Башкортостан будет являться донором науки и образования не только для России, но и для наших зарубежных партнеров.

Вадим Захаров, и.о. ректора БашГУ