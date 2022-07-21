Эксперты и руководство БашГУ и УГАТУ рассказали о целях объединения вузов

С 1 сентября в Башкортостане появится Уфимский университет науки и технологий. Руководители вузов и эксперты в прямом эфире телеканала БСТ обсудили объединение БашГУ и УГАТУ.

В первую очередь реформа волнует абитуриентов, студентов и преподавателей. Каковы перспективы у высшей школы Башкортостана и соответствует ли ее уровень современным вызовам? После объединения в Уфимском университете науки и технологий появятся около 70 новых образовательных программ, активней будет и взаимодействие с индустрией.

Цели этого объединения вполне понятны и достижимы. Оно направлено на улучшение качества образования в университетах. Это ценность диплома, востребованность на рынке труда, новые профили и программы. Даже в случае пересечения направлений подготовки, у них разные профили. Можно готовить под определенные стандарты компаний.

Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки
Фото №1 - Эксперты и руководство БашГУ и УГАТУ рассказали о целях объединения вузов

Это даст увеличение бюджетных мест, это даст повышение качества образования за счет максимальной интеграции учебной деятельности с наукой и производством. И как высказался президент РАН, Башкортостан будет являться донором науки и образования не только для России, но и для наших зарубежных партнеров.

Вадим Захаров, и.о. ректора БашГУ
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями