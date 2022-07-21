Эксперты и руководство БашГУ и УГАТУ рассказали о целях объединения вузов

С 1 сентября в Башкортостане появится Уфимский университет науки и технологий. Руководители вузов и эксперты в прямом эфире телеканала БСТ обсудили объединение БашГУ и УГАТУ.
В первую очередь реформа волнует абитуриентов, студентов и преподавателей. Каковы перспективы у высшей школы Башкортостана и соответствует ли ее уровень современным вызовам? После объединения в Уфимском университете науки и технологий появятся около 70 новых образовательных программ, активней будет и взаимодействие с индустрией.