В Башкирии заготовили более миллиона тонн сенажа

Травостой хороший, так что хозяйствам удаётся запастись в этом сезоне кормом впрок. А как показало прошлое лето, запасы могут спасти в засушливые сезоны. Более 100% от плана заготовили сенажа в Кугарчинском, Аургазинском, Мелеузовском, Благовещенском, Дюртюлинском, Ишимбайском и Ермекеевском районах.

Они работают уже не глядя друг на друга. Синхронность между водителями и механизаторами выработана годами. Этим летом работы больше в три раза. В засушливый сезон прошлого года еле получилось собрать один укос. Сейчас же можно смело рассчитывать на три. Радует не только количество, но и качество. В сенаже люцерны анализы показали 24 процента сырого протеина. Корма удастся подготовить с запасом. Вырастить и собрать – это полработы. Корм ещё нужно законсервировать на зиму, да так, чтобы трава не потеряла полезных свойств.

Это уже шестой по счёту курган и далеко не последний. Сенажа надо много, чтобы прокормить почти три тысячи коров. Ежедневно предприятие производит более 90 тонн качественного молока. В начале лета, говорят специалисты, погода не особо располагала к кормозаготовке.