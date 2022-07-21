В Уфе на семью рухнула огромная ветка сухого дерева
Накануне в одном из уфимских дворов на семью рухнула ветка дерева. Об этом местная жительница Елена рассказала изданию ГорОбзор.ру.
19 июля женщина вместе со своим мужем и 7-летним сыном возвращались из магазина домой. В какой-то момент она услышала треск, после чего на них упала массивная высохшая ветка дерева.
Мы шли по улице Свободы. В районе ТК «Черниковский» услышала треск. Такой ясный, четкий. Но звук больше напоминал электричество. Как будто что-то замыкает. Я спросила у мужа, что это такое. Он только успел крикнуть «беги» сыну. Прошла какая-то доля секунды, мы очутились под деревом.
Елена, жительница Уфы
В результате взрослые были травмированы. Мальчика зацепило не сильно, но от переживаний ребенок упал в обморок. По словам Елены, они с супругом уже обратились в полицию. Кроме того, они готовы дойти до суда, чтобы наказать виновных.
Мы получили телесные повреждения. Ребенка немножко зацепило, но он упал, потерял сознание. После мы прошли все экспертизы. Заявление в полицию уже написали. Будем обращаться в суд.
Елена, жительница Уфы
Со слов Елены, сухое дерево, представляющее опасность, остается на прежнем месте.
Сегодня мимо проходили, специально посмотрели издалека. Все на месте, ветка лежит. Я так поняла, ее просто распилили.