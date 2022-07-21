В Уфе на семью рухнула огромная ветка сухого дерева

Мы шли по улице Свободы. В районе ТК «Черниковский» услышала треск. Такой ясный, четкий. Но звук больше напоминал электричество. Как будто что-то замыкает. Я спросила у мужа, что это такое. Он только успел крикнуть «беги» сыну. Прошла какая-то доля секунды, мы очутились под деревом.

Елена, жительница Уфы