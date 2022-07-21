В Башкирии на одной из баз отдыха в чане с водой обнаружили труп женщины

Что именно произошло с женщиной, сейчас выясняют стражи порядка, но когда ее подруга ночью, около 03:30, пошла посмотреть, все ли в порядке, то обнаружила в чане тело погибшей. По предварительным данным, 33-летняя жительница Салавата могла уснуть в бочке с водой и утонуть.