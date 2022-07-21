В Башкирии на одной из баз отдыха в чане с водой обнаружили труп женщины

Сегодня ночью, 21 июля, на одной из баз отдыха в Иглинском районе Башкирии погибла женщина. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.

Фото №1 - В Башкирии на одной из баз отдыха в чане с водой обнаружили труп женщины

Две подруги сняли на базе отдыха домик, чтобы отдохнуть на природе. Не обошлось без горячительных напитков. Поздним вечером одна из них пошла спать, а вторая продолжила отдых в деревянной бочке с водой, с подогревом.

Что именно произошло с женщиной, сейчас выясняют стражи порядка, но когда ее подруга ночью, около 03:30, пошла посмотреть, все ли в порядке, то обнаружила в чане тело погибшей. По предварительным данным, 33-летняя жительница Салавата могла уснуть в бочке с водой и утонуть.

Факт гибели женщины подтвердили в правоохранительных органах, впрочем, как и на самой базе отдыха.

Пока не могу сказать, кто может прокомментировать. Разбирательства идут. Она отдыхала у нас.

представитель базы отдыха
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