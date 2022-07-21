В Башкирии на одной из баз отдыха в чане с водой обнаружили труп женщины

Сегодня ночью, 21 июля, на одной из баз отдыха в Иглинском районе Башкирии погибла женщина. Об этом сообщает издание "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.
Две подруги сняли на базе отдыха домик, чтобы отдохнуть на природе. Не обошлось без горячительных напитков. Поздним вечером одна из них пошла спать, а вторая продолжила отдых в деревянной бочке с водой, с подогревом.
Что именно произошло с женщиной, сейчас выясняют стражи порядка, но когда ее подруга ночью, около 03:30, пошла посмотреть, все ли в порядке, то обнаружила в чане тело погибшей. По предварительным данным, 33-летняя жительница Салавата могла уснуть в бочке с водой и утонуть.
Факт гибели женщины подтвердили в правоохранительных органах, впрочем, как и на самой базе отдыха.