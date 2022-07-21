В Уфе столкнулись две легковушки и пассажирский автобус: есть пострадавший

Сегодня, 21 июля, в Уфе автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с Skoda Octavia, после чего врезался в пассажирский автобус. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло на пересечении улиц Сочинской и Менделеева.

Виновником аварии оказался водитель "Нексии". В момент аварии в салоне пассажирского автобуса №258 находились 5 человек. Никто из них не пострадал.

Виновника ДТП доставили в больницу с травмами головы. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.