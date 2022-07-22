В Башкирии у пятерых мужчин изъяли 15 килограммов наркотиков

Сотрудники полиции изъяли у пятерых жителей Аургазинского района и Уфы 15 килограммов различных наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Все произошло в селе Шакарла Белокатайского района в августе прошлого года. Сотрудниками полиции был задержан 28-летний житель Аургазинского района. В его машине обнаружили свыше 150 граммов кокаина. Также выяснилось, что ему удалось легализовать около 2 млн рублей, которые были получены от криминальных сделок.
Расследование показало, что парень входил в организованную преступную группу, ее членами были еще четыре жителя республики. Злоумышленники продавали запрещенные средства по всей России: в Башкирии, Краснодарском крае, Удмуртии, Татарстане, Ростовской, Белгородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Челябинской, Нижегородской областях.
Сообщники реализовывали наркотические вещества через Интернет. В ходе следствия у них изъяли более 13 килограммов мефедрона, около 1,5 килокраммов гашиша и свыше 100 граммов кокаина.
В настоящее время троих мужчин заключили под стражу, а двое находятся под домашним арестом