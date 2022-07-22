В Башкирии у пятерых мужчин изъяли 15 килограммов наркотиков

Сотрудники полиции изъяли у пятерых жителей Аургазинского района и Уфы 15 килограммов различных наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Все произошло в селе Шакарла Белокатайского района в августе прошлого года. Сотрудниками полиции был задержан 28-летний житель Аургазинского района. В его машине обнаружили свыше 150 граммов кокаина. Также выяснилось, что ему удалось легализовать около 2 млн рублей, которые были получены от криминальных сделок.