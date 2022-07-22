В Башкирии будут судить банду, вымогавшую деньги у бизнесменов с 2005 года

В Ишимбае банду из четырех человек в возрасте от 29 до 64 лет будут судить за вымогательства в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии будут судить банду, вымогавшую деньги у бизнесменов с 2005 года

Один из обвиняемых организовал ОПГ для получения денег от бизнесменов и вовлек в нее еще троих мужчин.

Жертвами сообщников становились владельцы пунктов общепита, шиномонтажа, таксисты, лица, оказывающие услуги по предоставлению в аренду большегрузной техники. Фигуранты уголовного дела под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения имущества требовали передачи денег за криминальное покровительство.

пресс-служба прокуратуры РБ

Сумма ежемесячных взносов варьировалась от 2 тысяч рублей до 60 тысяч рублей. Всего за период с 2005 г. по 2021 г. обвиняемыми получено более 14 млн рублей от 14 потерпевших.

Свою вину обвиняемые признали частично. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в Ишимбайском городском суде.

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