В Башкирии будут судить банду, вымогавшую деньги у бизнесменов с 2005 года

В Ишимбае банду из четырех человек в возрасте от 29 до 64 лет будут судить за вымогательства в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Один из обвиняемых организовал ОПГ для получения денег от бизнесменов и вовлек в нее еще троих мужчин.
Сумма ежемесячных взносов варьировалась от 2 тысяч рублей до 60 тысяч рублей. Всего за период с 2005 г. по 2021 г. обвиняемыми получено более 14 млн рублей от 14 потерпевших.
Свою вину обвиняемые признали частично. В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в Ишимбайском городском суде.