В Башкирии выявили 6 случаев бешенства животных

На территории шести муниципальных районов Башкирии зафиксировали шесть случаев бешенства. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор, ссылаясь на Управление ветеринарии РБ.

Один случай был выявлен среди крупно-рогатого скота, еще один - среди диких животных, а еще 4 - среди кошек.

С начала 2022 года в Башкирии за вакциной против бешенства обратились 4 495 человек.

Справка.

Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, приводящее к смертельному исходу, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы.