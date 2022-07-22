В Башкирии выявили 6 случаев бешенства животных

На территории шести муниципальных районов Башкирии зафиксировали шесть случаев бешенства. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор, ссылаясь на Управление ветеринарии РБ.
Один случай был выявлен среди крупно-рогатого скота, еще один - среди диких животных, а еще 4 - среди кошек.
С начала 2022 года в Башкирии за вакциной против бешенства обратились 4 495 человек.
Справка.
Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, приводящее к смертельному исходу, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы.
К бешенству восприимчивы все теплокровные животные. На территории республики источниками инфекции чаще всего являются лисы, волки, енотовидные собаки, кошки и собаки, сельскохозяйственные животные.