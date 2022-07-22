С начала года в Башкирии от укусов животных пострадали 1 353 ребенка

В санитарном ведомстве напоминают, эпизоотологическая и эпидемиологическая ситуация по заболеваемости бешенством в стране и в мире остаётся нестабильной. В настоящее время бешенство остается одной из важнейших проблем как здравоохранения, так и ветеринарии.