С начала года в Башкирии от укусов животных пострадали 1 353 ребенка

С начала года в Башкортостане от укусов животных пострадали 1 353 ребенка. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, свыше 65% повреждений были получены от собак.
За полгода за вакциной против бешенства в медицинские службы обратились 4 495 жителей Башкирии. Это в 1,2 раза ниже среднемноголетнего уровня.
В санитарном ведомстве напоминают, эпизоотологическая и эпидемиологическая ситуация по заболеваемости бешенством в стране и в мире остаётся нестабильной. В настоящее время бешенство остается одной из важнейших проблем как здравоохранения, так и ветеринарии.