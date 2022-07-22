В Уфе на 4 года сократили срок расселения аварийных домов

В башкирской столице сократили срок расселения аварийных домов на 4 года. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Фото №1 - В Уфе на 4 года сократили срок расселения аварийных домов

Несколько домов в уфимском микрорайоне Нижегородка должны были расселить до конца 2026 года. Жильцы с этим не согласились и обратились в прокуратуру.

Обследование показало, что строительные конструкции изношены на 70%, а дефекты и повреждения зданий не позволяют их безопасно эксплуатировать. Это создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Суд обязал расселить людей не позднее 31 декабря текущего года.

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