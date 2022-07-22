В Башкирии под окнами жилого дома нашли 28-летнего мужчину с переломами

В Туймазах под окнами жилого дома обнаружили искалеченного 28-летнего мужчину. Об инциденте рассказало ИА "Башинформ".
У несчастного были переломаны кости - он получил травмы, характерные при падении с высоты. Его экстренно доставили в реанимационное отделение местной больницы.
Предварительно, до происшествия он находился на балконе пятого этажа. Медики диагностировали ушиб головного мозга, переломом ребер справа и костей предплечья.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Вероятно, произошел несчастный случай.