В Башкирии мужчина убил знакомого за непристойное предложение

В Бирском районе суд вынес приговор 52-летнему мужчине за убийство знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

Трагедия произошла в апреле текущего года. Двое мужчин распивали в квартире спиртные напитки. В ходе общения потерпевший насмехался над подсудимым, после чего сделал ему непристойное предложение. Подсудимый разозлился, схватил нож и ударил им знакомого в шею три раза.