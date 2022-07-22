В Башкирии мужчина убил знакомого за непристойное предложение

В Бирском районе суд вынес приговор 52-летнему мужчине за убийство знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.
Трагедия произошла в апреле текущего года. Двое мужчин распивали в квартире спиртные напитки. В ходе общения потерпевший насмехался над подсудимым, после чего сделал ему непристойное предложение. Подсудимый разозлился, схватил нож и ударил им знакомого в шею три раза.
Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.