В Башкирии столкнулись встречные Lada Kalina и автобус, в салоне которого находились 27 пассажиров

Сегодня утром, 22 июля, в Салаватском районе столкнулись встречные Lada Kalina и автобус марки Setra. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 38 километре автодороги Кропачево - Мясягутово - Ачит.

Автобус двигался по маршруту Пермь - Идрисово. В момент ДТП в салоне пассажирского транспорта находились 27 человек. Никто из них не пострадал.

В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Lada Kalina получилтразличные травмы. Его доставили в ближайшую больницу.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.