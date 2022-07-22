В Уфе простились с Андреем Тумановым, погибшим в ходе СВО на Украине

В башкирской столице состоялась церемония прощания с Андреем Тумановым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин.

Погибший солдат родился в 2001 году в Кумертау. В 6 лет он переехал в Уфу, отучился 9 классов в школе №117, после перевелся в лицей №93.

В 2019 году Андрея Туманова призвали на срочную службу в армию. Во время контрактной службы он был в рядах гранатометного отделения мотострелкового батальона ВМФ России.

Фото: vk.com/rustem_rakhmatullin