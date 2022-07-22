Под Уфой лось попал код колеса иномарки: погиб 66-летний мужчина

Самая большая проблема в том, что лоси обладают непредсказуемым характером. С виду спокойный житель лесов способен мгновенно броситься прямо под колеса грузовика даже с обочины или наоборот, будет несколько минут смотреть на огни приближающихся фар, не осознавая опасности. Поэтому, увидев лося, лучше сбавить скорость до минимума и проезжать мимо при 40 км/ч. В этом случае всегда есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый вдруг решит перебежать трассу.

пресс-служба ГИБДД по РБ