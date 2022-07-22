Под Уфой лось попал код колеса иномарки: погиб 66-летний мужчина

Вчера, 21 июля, ближе к полуночи под Уфой водитель автомобиля Datsun on-DO сбил лося, который выбежал на дорогу, перепрыгнув ограждение. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 30 километре автодороги Уфа-Оренбург.

За рулем иномарки находился 29-летний житель Оренбургской области. Вероятно, водитель не успел среагировать.

В результате ДТП погиб 66-летний пассажир, а водителя доставили в больницу с различными травмами. Также погиб сам лось.

Фото №1 - Под Уфой лось попал код колеса иномарки: погиб 66-летний мужчина

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Самая большая проблема в том, что лоси обладают непредсказуемым характером. С виду спокойный житель лесов способен мгновенно броситься прямо под колеса грузовика даже с обочины или наоборот, будет несколько минут смотреть на огни приближающихся фар, не осознавая опасности. Поэтому, увидев лося, лучше сбавить скорость до минимума и проезжать мимо при 40 км/ч. В этом случае всегда есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый вдруг решит перебежать трассу.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ.

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