Под Уфой лось попал код колеса иномарки: погиб 66-летний мужчина

Вчера, 21 июля, ближе к полуночи под Уфой водитель автомобиля Datsun on-DO сбил лося, который выбежал на дорогу, перепрыгнув ограждение. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло на 30 километре автодороги Уфа-Оренбург.
За рулем иномарки находился 29-летний житель Оренбургской области. Вероятно, водитель не успел среагировать.
В результате ДТП погиб 66-летний пассажир, а водителя доставили в больницу с различными травмами. Также погиб сам лось.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Видео: ГИБДД по РБ.