Правительство России отметило успешный опыт Башкирии по созданию полезных сервисов для населения

Также темой совещания стала цифровизация строительной отрасли. На данный момент идёт активное внедрение технологии информационного моделирования, разрабатывается Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Кроме того, есть успешные примеры цифровой трансформации отрасли в регионах. Например, в Москве создана 3D-модель столицы и архив панорам улиц, с её помощью можно анализировать и моделировать процессы, планировать градостроительные решения и управлять городским хозяйством. А в Башкирии внедрён суперсервис «Цифровое имущество и строительство». Благодаря ему жители в онлайн-режиме могут получить весь спектр строительных услуг.