Правительство России отметило успешный опыт Башкирии по созданию полезных сервисов для населения

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, отметил опыт Башкирии в создании полезных и удобных сервисов для населения.
Накануне, 21 июля, прошло совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов. Участники собрания обсудили процесс формирования витрин данных.
По данным пресс-службы правительства РФ, витрины данных необходимы для создания экосистемы цифровых сервисов. По словам вице-премьера, витрина будет базовым сервисом платформы «ГосТех», что позволит выстроить эффективное взаимодействие существующих информационных систем с сервисами платформы.
Дмитрий Чернышенко поручил главам субъектов для развития сервиса «Запись на приём к врачу» обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе госуслуг до конца года.
Также темой совещания стала цифровизация строительной отрасли. На данный момент идёт активное внедрение технологии информационного моделирования, разрабатывается Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Кроме того, есть успешные примеры цифровой трансформации отрасли в регионах. Например, в Москве создана 3D-модель столицы и архив панорам улиц, с её помощью можно анализировать и моделировать процессы, планировать градостроительные решения и управлять городским хозяйством. А в Башкирии внедрён суперсервис «Цифровое имущество и строительство». Благодаря ему жители в онлайн-режиме могут получить весь спектр строительных услуг.