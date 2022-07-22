В Башкирии обсудили реализацию проектов, одобренных Инвестиционным комитетом

Министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов доложил о внедрении регионального инвестиционного стандарта. Он также рассказал о работе так называемого «клиентского пути», который упрощает работу инвестора. Руководитель швейной фабрики «Аркада», резидент зоны «Алга» Евгений Романов сообщил, что производству нужны еще сотрудники и специалисты для обучения. Этих вопросов обеспечения кадрами коснулись и в разговоре с другой швейной компании ZASRORT.