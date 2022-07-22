Строители из Башкирии восстанавливают Петровскую школу №22 имени Шаймуратова в ЛНР

Новоселье ко Дню знаний. Башкирские строители проводят капитальный ремонт средней школы №22 города Петровское Луганской народной республики. Образовательному учреждению присвоено имя героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Стройматериалы из Башкортостана привозят в город Петровское Луганской народной республики регулярно. Фронт работы большой. Капитальный ремонт школы имени командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, который не проводился здесь со дня основания в середине 30-х годов прошлого века.
Пока строители приводят школу в порядок, ученики посменно отдыхают в Башкортостане. Вернувшись домой, полные сил, помогают чем могут. Родители и учителя тоже не остаются в стороне.
Капитального ремонта ждали давно. Окна и рамы требовали замены, особенно после артобстрела ещё в 2014 году – фасад потрескался, крыша протекала. Лишь косметическое обновление уже бы не помогло, говорят те, кто его проводил. А это в основном учителя и родители, которые и сами учились в этой школе, а теперь приводят своих детей.
О генерале Шаймуратове здесь знают не понаслышке. Он погиб в нескольких километрах от школы, освобождая Донбасс. В фойе установлен бюст героя России, есть и собственный музей о боевом пути легендарной 112-й Башкавдивизии. Правда, экспонаты на время ремонта убрали, чтобы не запылились.
Сами рабочие обеспечены не только стройматериалами, но и жильем, и горячим питанием. Стараются выполнить свою работу на пятерку, чтобы уже в новом учебном году в обновленной школе прозвенел первый звонок.
Гуляющие мимо дети с интересом наблюдают за процессом. А Виталий Татарченко даже с небольшой грустью. После капитального ремонта он сможет зайти в родную школу только в качестве гостя.
С начала ремонтных работ Башкортостан направил сюда 18 фур, которые привезли 360 тонн строительных материалов. В ближайшие дни из Уфы введут ещё три грузовых автомобиля, которые привезут элементы фасада. До их приезда рабочие планируют завершить установку окон и приступить к внешней отделке.