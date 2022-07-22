Строители из Башкирии восстанавливают Петровскую школу №22 имени Шаймуратова в ЛНР

Новоселье ко Дню знаний. Башкирские строители проводят капитальный ремонт средней школы №22 города Петровское Луганской народной республики. Образовательному учреждению присвоено имя героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Стройматериалы из Башкортостана привозят в город Петровское Луганской народной республики регулярно. Фронт работы большой. Капитальный ремонт школы имени командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова, который не проводился здесь со дня основания в середине 30-х годов прошлого века.

Здесь проводятся следующие виды работ: кровля, фасад, окна, благоустройство, внутрянка, инженерные и сантехнические сети. Подрядчик определен, это наши башкирские строители. Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан

Пока строители приводят школу в порядок, ученики посменно отдыхают в Башкортостане. Вернувшись домой, полные сил, помогают чем могут. Родители и учителя тоже не остаются в стороне.

Всю жизнь мы мечтали о том, чтобы школа стала новой, чтобы всё это обновилось, стало современным. И вот сейчас наша мечта осуществляется. Мы очень вдохновлены этим, счастливы. Все стараются помочь. Родители, педагоги, дети приходят помогать в уборке после строительных работ. Поэтому, конечно, нет предела нашей благодарности. Гульназ Серова, директор средней школы №22 им. М.Шаймуратова

Капитального ремонта ждали давно. Окна и рамы требовали замены, особенно после артобстрела ещё в 2014 году – фасад потрескался, крыша протекала. Лишь косметическое обновление уже бы не помогло, говорят те, кто его проводил. А это в основном учителя и родители, которые и сами учились в этой школе, а теперь приводят своих детей.

Я клеила обои, штукатурила, красила. И как строитель я прекрасно оцениваю работу коллег. У меня 20 лет стажа, поэтому я вижу и оцениваю более профессиональным взглядом. Всё очень нравится, как всё делают. И подготовка к работе, организация работы просто на высшем уровне. Ольга Дорохова, жительница г. Петровское

О генерале Шаймуратове здесь знают не понаслышке. Он погиб в нескольких километрах от школы, освобождая Донбасс. В фойе установлен бюст героя России, есть и собственный музей о боевом пути легендарной 112-й Башкавдивизии. Правда, экспонаты на время ремонта убрали, чтобы не запылились.

Всё настолько переплетено, что невозможно не рассказывать о таком человеке, как Минигали Мингазович. Когда я познакомилась с его биографией, я поняла, что это действительно человек достойный того, чтобы о нем так рассказывали и помнили его. Как и всю его дивизию, которой он руководил. Ульяна Шесточенко, заведующая музейной комнатой «Юный патриот» школы №22 им. М.Шаймуратова

Сами рабочие обеспечены не только стройматериалами, но и жильем, и горячим питанием. Стараются выполнить свою работу на пятерку, чтобы уже в новом учебном году в обновленной школе прозвенел первый звонок.

Всё будет сделано к 1 сентября. Стараемся, без выходных работаем. Усиливает количество людей. Стараемся как для своих. Потому что у всех есть дети, всё хотят, чтобы дети учились в хороших школах, поэтому стараемся как для своих. Виталий Беглов, начальник участка

Гуляющие мимо дети с интересом наблюдают за процессом. А Виталий Татарченко даже с небольшой грустью. После капитального ремонта он сможет зайти в родную школу только в качестве гостя.

Я отучился в этой школе 11 лет. В этом году я окончил ее. Сожалею, конечно, что не смог поучиться в новой школе. У меня тут учится брат, в 6 класс перешёл. Нас здесь три брата учились. Виталий Татарченко, житель г. Петровское