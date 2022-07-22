Высотка вместо детской площадки: жители Уфы ведут войну с застройщиком

В Затоне жители двух многоэтажек ведут войну за детскую площадку. Её жильцам сулили при покупке квартир в этих домах. На руках у них есть даже проект на тот момент будущей планировки. Вот только вместо игрового комплекса горожане рискуют получить тесное соседство с ещё одной свечкой.

Вместо обещанного места для детского отдыха под окнами дома может вырасти ещё одна многоэтажка. Инфраструктура, говорят жители, совсем не приспособлена для такого количества людей. Ни погулять с ребенком, ни припарковать машину.

Здесь маленький «пятачок» детской площадки, и вокруг ездит куча разных машин. Недавно там ребёнка сбили. Безопасности никакой нет, здесь проездной двор. Если обещали детскую площадку при строительстве таких домов, то где она? Когда она будет? Татьяна Сенькина, местная жительница

Я бы не купила в этом доме квартиру, если бы нам не обещали нормальные условия для наших детей. Во-первых, и дом то аварийный, проблема с котлованом. Ходить там невозможно. И сколько лет это будет длиться? Опасность там и для взрослых, и для детей. И дети там зимой уже проваливались, два мальчика. Елена Вареник, местная жительница

Неудобно. Нет здесь нормальной детской площадки, негде здесь гулять с маленьким ребёнком. И это ещё у меня один ребёнок, а у кого двое, трое? Как они ходят? Гузель Шарафутдинова, местная жительница

Битву за свой двор жильцы многоэтажек в Затоне начали почти пять лет назад. Люди писали жалобы во всевозможные инстанции. Обращались и в прокуратуру, и администрацию города, и в жилинспекцию, и даже в Следственный комитет. Вот только помогло это мало.

Они сказали: всё равно построим. Мол, ваши трепыхания бесполезны. Все равно всё построим.

Во время общения с жителями дома к нам подошёл мужчина и представился работником строительной компании, но говорить отказался, вместо этого предложил посетить офис застройщика и даже любезно предоставил нам адрес. Вот только по этому адресу ничего, кроме управляющей организации, мы не нашли. Зато страничка самой компании подсказала нам другое место. Где, к слову, не было ни единой таблички о присутствии строительной организации. Зато в первом же кабинете нас встретил мужчина, представившийся директором компании «Прогресс». Но после наших вопросов решил прекратить разговор и захлопнул перед нами дверь.

К слову, компания уже не один раз пыталась легализовать стройку. Сначала многочисленные письма и жалобы жителей сделали своё дело, и администрация отозвала разрешение на строительство. Работы заморозили. Однако в 2019 году застройщик вновь обратился в суд, который принял решение в его пользу. Компания начала разработку и согласование новой планировки.

По вопросам выдачи разрешения на строительство поясняю, что муниципалитет работает и выдаёт разрешение на строительство объектов в рамках действующего законодательства. Застройщиком были представлены все документы согласно 51 статьи градостроительного Кодекса РФ, и в том числе была представлена проектная, документация прошедшая экспертизу. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического Управления пресс-службы администрации г. Уфы