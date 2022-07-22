Высотка вместо детской площадки: жители Уфы ведут войну с застройщиком

В Затоне жители двух многоэтажек ведут войну за детскую площадку. Её жильцам сулили при покупке квартир в этих домах. На руках у них есть даже проект на тот момент будущей планировки. Вот только вместо игрового комплекса горожане рискуют получить тесное соседство с ещё одной свечкой.
Вместо обещанного места для детского отдыха под окнами дома может вырасти ещё одна многоэтажка. Инфраструктура, говорят жители, совсем не приспособлена для такого количества людей. Ни погулять с ребенком, ни припарковать машину.
Битву за свой двор жильцы многоэтажек в Затоне начали почти пять лет назад. Люди писали жалобы во всевозможные инстанции. Обращались и в прокуратуру, и администрацию города, и в жилинспекцию, и даже в Следственный комитет. Вот только помогло это мало.
Они сказали: всё равно построим. Мол, ваши трепыхания бесполезны. Все равно всё построим.
Во время общения с жителями дома к нам подошёл мужчина и представился работником строительной компании, но говорить отказался, вместо этого предложил посетить офис застройщика и даже любезно предоставил нам адрес. Вот только по этому адресу ничего, кроме управляющей организации, мы не нашли. Зато страничка самой компании подсказала нам другое место. Где, к слову, не было ни единой таблички о присутствии строительной организации. Зато в первом же кабинете нас встретил мужчина, представившийся директором компании «Прогресс». Но после наших вопросов решил прекратить разговор и захлопнул перед нами дверь.
К слову, компания уже не один раз пыталась легализовать стройку. Сначала многочисленные письма и жалобы жителей сделали своё дело, и администрация отозвала разрешение на строительство. Работы заморозили. Однако в 2019 году застройщик вновь обратился в суд, который принял решение в его пользу. Компания начала разработку и согласование новой планировки.
Сейчас строительство на этом месте не ведётся. Жильцы домов через суд пытаются доказать, что возведение многоэтажки ведётся с грубыми нарушениями строительных и пожарных норм. Теперь у жителей остаётся лишь вера в справедливое решение служителей Фемиды и надежда на то, что когда-нибудь Уфу начнут строить по-новому.