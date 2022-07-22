В Уфе мужчина два дня просидел в колодце

Сегодня, 22 июля, рано утром к спасателям Уфы поступила информация о том, что в колодце в посёлке Жилино застрял человек.

Мужчину нашли в колодце глубиной 4 метра, который расположен в Вересковом переулке. Самостоятельно он выбраться не смог. К счастью, спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Один из сотрудников спустился к пострадавшему, осмотрел его, закрепил трос и страховку. Мужчину благополучно подняли на поверхность с помощью треноги и альпинистского снаряжения.

Оказалось, 56-летний местный житель упал в колодец, когда собирал малину. Он неудачно наступил на фанеру, которая прикрывала открытый люк. По предварительной информации, мужчина просидел в колодце два дня. Ему потребовалась госпитализация.