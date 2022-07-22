В Башкирии почти на 20% снизилась младенческая смертность

21 июля в Салавате состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения Башкирии. Специалисты обсудили развитие сферы здравоохранения и проекты, направленные на контроль над демографической ситуацией.
По предварительным данным Республиканской медицинской информационно-аналитической системы (РМИАС), в Башкирии смертность снизилась на 9,9%, рождаемость – на 4,1%. С начала 2022 года в республике родился 17 331 ребенок.
По данным РМИАС, с начала года значение общего показателя смертности составило 12,6 на 1000 населения, то есть данный показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 10%. В результате правильно скоординированной работы медучреждений республики сохранено более 2500 жизней.
Ведомством было отмечено, что созданию комфортных и современных условий для рождения ребенка и оказанию им медицинской помощи способствует региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В рамках реализации этой программы медицинские организации Башкирии ведут профилактику заболеваний и своевременное, качественное диспансерное наблюдение.
Кроме этого, за 6 месяцев текущего года уровень смертности от болезней системы кровообращения по сравнению с прошлогодним периодом в Башкирии понизился на 6,2%. Сохраняется положительная динамика снижения смертности от новообразований, за первое полугодие этого года она упала на полтора процента.