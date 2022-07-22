В Башкирии почти на 20% снизилась младенческая смертность

По данным РМИАС, с начала года значение общего показателя смертности составило 12,6 на 1000 населения, то есть данный показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 10%. В результате правильно скоординированной работы медучреждений республики сохранено более 2500 жизней.