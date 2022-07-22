На БСТ покажут финал пятого юбилейного конкурса «Ҡош юлы. Балалар»

- В этом году впервые все финалисты исполняли свои авторские песни, - говорит режиссер проекта Ляйсан Мазитова. - Это то, к чему мы стремились все эти пять лет. И сегодня мы можем назвать наших птенцов «Ҡош Юлы. Балалар» настоящими бардами.