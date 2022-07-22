В Башкирии на трассе разбились 200 баранов

В Башкирии зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл на 1418 км трассы М-5 в Чишминском районе.

На автодороге от столкновения с металлическим отбойником перевернулась фура. Транспорт перевозил баранов. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, в аварии погибли 200 животных.

Водитель грузовика не пострадал. Проезд на трассе затруднён. На месте работают экстренные службы. Чтобы избежать возгорания фуры, была произведена обливка транспорта. Обстоятельства случившегося уточняются.