В Башкирии может появиться технополигон для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов

В Башкортостане могут создать технологический полигон для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов. Это новый вид недропользования, лицензию на который выдают с прошлого года.

Вопросы обеспечения законности в области разведки, учёта, добычи и использования полезных ископаемых обсуждали сегодня в Доме Республики во время рабочей встречи Главы Башкортостана с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.

На встрече также поднимался вопрос создания в Башкортостане геологического музея, где планируют собрать коллекцию камней, представляющих природное разнообразие республики и России. В её формировании помогут предприятия региона, коллекционеры. Поддержку готово оказать и Федеральное агентство по недропользованию.

Недавно в республике  приступили к реализации проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций, который предусматривает большой объём геофизических исследований. В числе ключевых задач развития недропользования Радий Хабиров отметил соблюдение баланса между промышленной разработкой месторождений, экологическими вопросами и интересами местных жителей.

Фото №1 - В Башкирии может появиться технополигон для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов

Наши проверки выявляют случаи самовольной добычи, причём самыми варварскими методами. Предприятия не предоставляют отчётность, не платят налоги, не соблюдают лицензионные требования. Мы накладываем штрафы, а при серьёзных нарушениях – отзываем лицензии.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы навести порядок в сфере добычи полезных ископаемых и взять эту отрасль под контроль, по поручению Радия Хабирова в республике создали межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей. Она координирует работу органов власти, надзорных ведомств и взаимодействует с бизнесом. К работе подключились надзорные органы, правоохранители, учёные, общественники и муниципальные служащие. Позицию республики в части упорядочивания деятельности разработчиков месторождений поддержал и руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.

Очень хочу отметить, что сегодня Роснедра ориентированы прежде всего на рациональное пользование недрами. Мы сегодня практически еженедельно отзываем по сотне лицензий у тех компаний, которые нарушают взятые на себя обязательства. Наша с вами плотная и тесная работа должна быть направлена на то, чтобы компаниям дать возможность не только развиваться, но и соблюдать интересы государства в части рационального пользования и не забывать об экологии.

Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию
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