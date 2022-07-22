В Башкирии может появиться технополигон для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов

В Башкортостане могут создать технологический полигон для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов. Это новый вид недропользования, лицензию на который выдают с прошлого года.
Вопросы обеспечения законности в области разведки, учёта, добычи и использования полезных ископаемых обсуждали сегодня в Доме Республики во время рабочей встречи Главы Башкортостана с руководителем Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым.
На встрече также поднимался вопрос создания в Башкортостане геологического музея, где планируют собрать коллекцию камней, представляющих природное разнообразие республики и России. В её формировании помогут предприятия региона, коллекционеры. Поддержку готово оказать и Федеральное агентство по недропользованию.
Недавно в республике приступили к реализации проекта Евразийского музея кочевых цивилизаций, который предусматривает большой объём геофизических исследований. В числе ключевых задач развития недропользования Радий Хабиров отметил соблюдение баланса между промышленной разработкой месторождений, экологическими вопросами и интересами местных жителей.
Чтобы навести порядок в сфере добычи полезных ископаемых и взять эту отрасль под контроль, по поручению Радия Хабирова в республике создали межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей. Она координирует работу органов власти, надзорных ведомств и взаимодействует с бизнесом. К работе подключились надзорные органы, правоохранители, учёные, общественники и муниципальные служащие. Позицию республики в части упорядочивания деятельности разработчиков месторождений поддержал и руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.