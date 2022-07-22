В Башкирии может появиться технополигон для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов

Очень хочу отметить, что сегодня Роснедра ориентированы прежде всего на рациональное пользование недрами. Мы сегодня практически еженедельно отзываем по сотне лицензий у тех компаний, которые нарушают взятые на себя обязательства. Наша с вами плотная и тесная работа должна быть направлена на то, чтобы компаниям дать возможность не только развиваться, но и соблюдать интересы государства в части рационального пользования и не забывать об экологии.

Евгений Петров, руководитель Федерального агентства по недропользованию