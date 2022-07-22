«Тяжело на душе»: исповеди виновников смертельных ДТП в Башкирии

Смертельные ошибки. Зачем садятся пьяными за руль? На этот вопрос уже после, когда ничего не исправить, не могут ответить и сами виновники ДТП. Мы пообщались с теми, чьё безрассудство погубило невинных.
Здесь есть телефон, но письма заключённые всё равно пишут. Есть многое, что можно сказать только на бумаге. Да и родственники потом, скучая, возвращаются к написанным словам. Труднее всего Рустему сесть за письмо близким погибших в его машине. Год назад, не войдя в поворот, автомобиль на скорости слетел с дороги. Рустем был пьян. В машину вместе с подругой сели после застолья, по пути подсела знакомая. У Рустема переломы, сотрясение и кровоизлияние в голову. Пьяным за руль сел уже не в первый раз. В колонию суд отправил его на 8 лет.
Алику скоро исполнится 39. Это будет его первый день рождения в колонии и не последний. Из семи лет, назначенных судом, он отсидел три месяца. Компенсацию родственникам погибших, почти три миллиона рублей, платит из пенсии по инвалидности. В аварии раздробило бедро.
Водителя встречного авто достали живым. Он скончался позже уже в больнице. Мужчине было 58 лет. Примерно такого же возраста мама Алика, тоже инвалид, ждёт возвращения сына.
Момент столкновения Семён не помнит. Первые воспоминания, как пытается нащупать пульс у пожилого мужчины и не чувствует сердцебиения. Велосипед 63-летнего мужчины смяло от удара. Пьяным ехал не в первый раз.
В день, изменивший жизнь Дениса и оборвавший жизнь другого водителя, за руль машины сначала села супруга. Мужчина выпил. С семьёй поехали в магазин.
С семьёй в магазин он отправится еще не скоро. Да и не уверен, что сможет вновь сесть за руль.
Сожаление – это их жизнь сейчас. Жалеют, что сели за руль пьяными, что пожилые родители или маленькие дети как их, так и погибших остались одни. Жалеют, что в жизни нельзя перемотать время назад, словно стрелки на циферблате.
И таких большинство. Поэтому герои нашего сюжета попросили возможность обратиться к близким погибших с экранов. Хоть почти и не верят, что когда-то их смогут простить.