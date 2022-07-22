«Тяжело на душе»: исповеди виновников смертельных ДТП в Башкирии

Смертельные ошибки. Зачем садятся пьяными за руль? На этот вопрос уже после, когда ничего не исправить, не могут ответить и сами виновники ДТП. Мы пообщались с теми, чьё безрассудство погубило невинных.

Здесь есть телефон, но письма заключённые всё равно пишут. Есть многое, что можно сказать только на бумаге. Да и родственники потом, скучая, возвращаются к написанным словам. Труднее всего Рустему сесть за письмо близким погибших в его машине. Год назад, не войдя в поворот, автомобиль на скорости слетел с дороги. Рустем был пьян. В машину вместе с подругой сели после застолья, по пути подсела знакомая. У Рустема переломы, сотрясение и кровоизлияние в голову. Пьяным за руль сел уже не в первый раз. В колонию суд отправил его на 8 лет.

Через пять дней только узнал, что у меня два трупа. Сигареты закончились, пришлось ехать в другую деревню. Я сам виноват, никого не виню. Рустем Давлетов, осужденный

Алику скоро исполнится 39. Это будет его первый день рождения в колонии и не последний. Из семи лет, назначенных судом, он отсидел три месяца. Компенсацию родственникам погибших, почти три миллиона рублей, платит из пенсии по инвалидности. В аварии раздробило бедро.

Был пьяным, не контролировал свои действия, ушел на встречную полосу. Машина разбита, приехали сотрудники МЧС. Сказали, что в другой машине зажало человека. Алик Тимашев, осужденный

Водителя встречного авто достали живым. Он скончался позже уже в больнице. Мужчине было 58 лет. Примерно такого же возраста мама Алика, тоже инвалид, ждёт возвращения сына.

До сих пор тяжело на душе – человек погиб. Ничего не изменишь. Тяжело говорить. Алик Тимашев, осуждённый

Момент столкновения Семён не помнит. Первые воспоминания, как пытается нащупать пульс у пожилого мужчины и не чувствует сердцебиения. Велосипед 63-летнего мужчины смяло от удара. Пьяным ехал не в первый раз.

Зачем сел за руль? Сам себе не могу ответить. Тяжело, что ребенок растет без меня. На момент ДТП я был единственным кормильцем в семье. Нелегко им сейчас. Живут с матерью, мать тяжело заболела. Семён Маслов, осуждённый

В день, изменивший жизнь Дениса и оборвавший жизнь другого водителя, за руль машины сначала села супруга. Мужчина выпил. С семьёй поехали в магазин.

Вспомнил, что дома не выключил водяной насос, вернулся. В лобовом столкновении погиб человек. Тоже семья, двое детей. Ездил в больницу, просил прощения. Денис Минязов, осуждённый

С семьёй в магазин он отправится еще не скоро. Да и не уверен, что сможет вновь сесть за руль.

Многие из этих аварий можно было бы предотвратить, если бы близкие не дали нетрезвому человеку сесть за руль. За 6 месяцев текущего года нами задержано 7 тысяч нетрезвых водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Сожаление – это их жизнь сейчас. Жалеют, что сели за руль пьяными, что пожилые родители или маленькие дети как их, так и погибших остались одни. Жалеют, что в жизни нельзя перемотать время назад, словно стрелки на циферблате.

У них есть возможность звонить близким и потерпевшим. Но не все потерпевшие готовы общаться с человеком, из-за которого погибли их родные. Далер Сакиев, заместитель начальника участка колонии-поселения ФКУ ИК-3 УФСИН России по Республике Башкортостан