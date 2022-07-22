В Уфе стартовали всероссийские соревнования по велосипедному спорту

В столице Башкортостана проходит многодневная гонка на шоссе. На трассе спортивного комплекса «Биатлон» собрались лучшие молодые спортсменки страны. Сегодня старт многодневке был дан гонкой с раздельного старта на время.

Фактор удачи на уфимских соревнованиях сведен к минимуму. В столице Башкортостана стоит прекрасная погода, а значит, итоговый результат зависит только от мастерства и терпения спортсменок. На аналогичных соревнованиях среди юношей в конце июня, к примеру, шел дождь. Участие в уфимских стартах принимают спортсменки в трёх возрастных категориях: девушки 15-16 лет, юниорки 17-18 лет и женщины 19-22 года. Республика Башкортостан представлена в самой младшей из этих групп.

Это основные наши дети. Они после этого уедут в Ижевск. Там финал Спартакиады будет. Поэтому их здесь побольше. 38 детей. Из Иркутска, Калининграда, из Санкт-Петербурга. Ринат Латыпов, председатель Федерации велоспорта Республики Башкортостан

Несмотря на солидный состав соперниц, лучший результат в первый день показала именно башкирская гонщица. Полина Горбаченко из Октябрьского в велоспорте всего полтора года. До этого шесть лет занималась плаванием. Но уже показывает стабильные результаты и является одним из главных претендентов на победу. Выступать дома легче, чем на выезде, признается Полина.

Однозначно легче. Я на этой трассе тренируюсь, катаюсь намного больше, чем остальные девочки. В повороты входить мне намного проще. Я уже с уверенностью в них вхожу. Полина Горбаченко, член сборной Республики Башкортостан по велоспорту

Основные соперницы Полины – это Диана Елагина из Ленинградской области и Александра Удянская из Санкт-Петербурга. При этом уфимские соревнования – это лишь этап подготовки к Спартакиаде в Ижевске. Свои лучшие кондиции необходимо будет показать именно там.

Выступлением Полины довольны. Но это родная трасса. Приедем в Ижевск, там будет другая трасса, и надо подготавливаться, смотреть. Уверенности, что она также с запасом выиграет на Спартакиаде, пока нет. Антон Константинов, тренер сборной Республики Башкортостан по велоспорту