В Уфе стартовали всероссийские соревнования по велосипедному спорту

В столице Башкортостана проходит многодневная гонка на шоссе. На трассе спортивного комплекса «Биатлон» собрались лучшие молодые спортсменки страны. Сегодня старт многодневке был дан гонкой с раздельного старта на время.
Фактор удачи на уфимских соревнованиях сведен к минимуму. В столице Башкортостана стоит прекрасная погода, а значит, итоговый результат зависит только от мастерства и терпения спортсменок. На аналогичных соревнованиях среди юношей в конце июня, к примеру, шел дождь. Участие в уфимских стартах принимают спортсменки в трёх возрастных категориях: девушки 15-16 лет, юниорки 17-18 лет и женщины 19-22 года. Республика Башкортостан представлена в самой младшей из этих групп.
Несмотря на солидный состав соперниц, лучший результат в первый день показала именно башкирская гонщица. Полина Горбаченко из Октябрьского в велоспорте всего полтора года. До этого шесть лет занималась плаванием. Но уже показывает стабильные результаты и является одним из главных претендентов на победу. Выступать дома легче, чем на выезде, признается Полина.
Основные соперницы Полины – это Диана Елагина из Ленинградской области и Александра Удянская из Санкт-Петербурга. При этом уфимские соревнования – это лишь этап подготовки к Спартакиаде в Ижевске. Свои лучшие кондиции необходимо будет показать именно там.
Соревнования продолжатся в субботу и воскресенье. Девушек жду две групповые гонки: на 50 и 60 километров. Главное в таком графике – грамотно распределить силы по дистанции.