В Уфе начали заливать фундамент будущего Дворца борьбы

В Уфе ведется работа по строительству Дворца борьбы. По словам начальника Управления капитального строительства РБ Ирины Иксановой, рабочие на площадке уже начали армирование и заливку фундамента бетоном.

Фото №1 - В Уфе начали заливать фундамент будущего Дворца борьбы

В пресс-службе администрации Главы РБ напомнили, что на базе Дворца борьбы будут проводиться крупные соревнования как международного, так и российского уровня. Тренироваться спортсмены смогут одновременно на 14 коврах. Здесь будут обустроены спортивный комплекс и школа по спортивное борьбе. Также во Дворце борьбы будут находиться музей и спортивно-концертный зал с амфитеатром на 3,4 тысячи мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил при строительстве самого Дворца спорта одновременно проводить и благоустройство прилегающей к нему территории.

Мы капитально отремонтируем проезжую часть и тротуары по улицам Мусы Гареева и архитектора Рехмукова, установим освещение и разобъём газоны. Работы по благоустройству планируем включить в мероприятия национального проекта «Жильё и городская среда», так как по соседству много жилых новостроек.

Сергей Кожевников, и.о. главы администрации Уфы
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