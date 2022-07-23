В Уфе начали заливать фундамент будущего Дворца борьбы

В пресс-службе администрации Главы РБ напомнили, что на базе Дворца борьбы будут проводиться крупные соревнования как международного, так и российского уровня. Тренироваться спортсмены смогут одновременно на 14 коврах. Здесь будут обустроены спортивный комплекс и школа по спортивное борьбе. Также во Дворце борьбы будут находиться музей и спортивно-концертный зал с амфитеатром на 3,4 тысячи мест.