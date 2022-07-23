В Башкирии в необорудованном для купания месте утонул 64-летний мужчина

В Башкирии утром 23 июля пополнился список жертв воды. В Бурзянском районе республики утонул мужчина.
Звонок в Систему-112 поступил из деревни Кутаново. В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям сообщают, что 64-летний мужчина ушел купаться в реку Белую и пропал. Он был напарником водителя. Чуть ранее они вместе привели на сплав туристов.
Мужчину искали самостоятельно, но безрезультатно. Тело через некоторое время удалось найти очевидцам. Погибший купался в необорудованном месте. Выясняется причина случившегося.