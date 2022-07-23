В Уфе в 2024 году появятся крупные спортивные центры

В Уфе в ходе рабочего совещания по подготовке к празднованию 450-летия города, которое провел Глава Башкирии Радий Хабиров, обсуждали несколько важных для города объектов. Все они находятся на этапе строительства или реконструкции.

Фото №1 - В Уфе в 2024 году появятся крупные спортивные центры

Одной из таких тем стали крупнейшие спортивные центры. Они появятся на северной и восточной окраинах башкирской столицы в 2024 году. Центры станут площадками для проведения соревнований федерального и международного уровней.

Комплекс гребного слалома строится сейчас в Инорсе, а рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой, на въезде в Затон ведется строительство Центра фехтования Башкирии.

В нём разместят универсальный зал с трибунами для болельщиков на 350 мест, а также специализированный зал с балконом для зрителей, тренажёрные залы, медицинский блок для спортсменов, музей фехтования.

Пресс-служба администрации Главы РБ

Фото: пресс-служба администрации Главы РБ

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