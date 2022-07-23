В Уфе в 2024 году появятся крупные спортивные центры

В Уфе в ходе рабочего совещания по подготовке к празднованию 450-летия города, которое провел Глава Башкирии Радий Хабиров, обсуждали несколько важных для города объектов. Все они находятся на этапе строительства или реконструкции.
Одной из таких тем стали крупнейшие спортивные центры. Они появятся на северной и восточной окраинах башкирской столицы в 2024 году. Центры станут площадками для проведения соревнований федерального и международного уровней.
Комплекс гребного слалома строится сейчас в Инорсе, а рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой, на въезде в Затон ведется строительство Центра фехтования Башкирии.
Фото: пресс-служба администрации Главы РБ