В Уфе в 2024 году появятся крупные спортивные центры

В Уфе в ходе рабочего совещания по подготовке к празднованию 450-летия города, которое провел Глава Башкирии Радий Хабиров, обсуждали несколько важных для города объектов. Все они находятся на этапе строительства или реконструкции.

Одной из таких тем стали крупнейшие спортивные центры. Они появятся на северной и восточной окраинах башкирской столицы в 2024 году. Центры станут площадками для проведения соревнований федерального и международного уровней.

Комплекс гребного слалома строится сейчас в Инорсе, а рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой, на въезде в Затон ведется строительство Центра фехтования Башкирии.

В нём разместят универсальный зал с трибунами для болельщиков на 350 мест, а также специализированный зал с балконом для зрителей, тренажёрные залы, медицинский блок для спортсменов, музей фехтования. Пресс-служба администрации Главы РБ