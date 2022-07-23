Известен обновленный маршрут «Поездов здоровья» по районам Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало обновленный маршрут «Поездов здоровья» на будущую неделю. В рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» медработники со всем необходимым для обследования оборудованием посетят 10 сел и деревень.

На данный момент, по результатам проведенных осмотров населения, у 2 867 человек обнаружили повышенный уровень глюкозы в крови, у 3 330 – избыточный вес.

Также у 2 152 человек выявлены сердечно-сосудистые заболевания, у 250 человек заподозрили злокачественные новообразования, а у 566 человек – сахарный диабет.

В состав бригад врачей-специалистов вошли терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие.

Пресс-служба Минздрава РБ

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

- Уфимский маршрут заканчивает работу в Кушнаренковском районе (25.07-27.07 село Шарипово, 28.07-29.07 Старые Камышлы).

- Дуванский маршрут продолжает работу в Дуванском районе (25.07-29.07 село Дуван).

- Нефтекамский маршрут заканчивает работу в городском округе Нефтекамска (25.07-26.07 село Ташкиново, 27.07 село Крым-Сараево, 28.07-03.08 город Агидель).

- Октябрьский маршрут заканчивает работу в Бижбулякском районе (25.07-27.07 село Усак-Кичу, 28.07-29.08 село Базлык).

- Стерлитамакский маршрут заканчивает работу в Куюргазинском районе (25.07-27.07 село Абдулово, 28.07-29.07 деревня Куюргазы).

- Белорецкий маршрут начинает работу в Хайбулинском районе (25.07-29.07 село Акъяр).

Все шесть маршрутов передвигаются по населенным пунктам в соответствии с графиками и планами. Задействовано 26 мобильных передвижных комплекса и 156 специалистов.

Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».